Torre del Greco – Avviato il canale WhatsApp istituzionale del Comune

Il Comune di Torre del Greco annuncia l’attivazione, in forma sperimentale, del proprio canale WhatsApp ufficiale. L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento della trasparenza amministrativa e di miglioramento della comunicazione tra l’ente e i cittadini.

La scelta di adottare uno strumento di messaggistica istantanea nasce dalla crescente diffusione e dall’efficacia di questi canali, che consentono una comunicazione più diretta, immediata e capillare rispetto alle piattaforme digitali tradizionali. L’obiettivo è quello di fornire informazioni tempestive e facilmente accessibili, direttamente sui dispositivi mobili degli utenti, nonché di promuovere l’utilizzo del sito istituzionale dell’ente e guidare i cittadini nella sua consultazione.

Attraverso il canale WhatsApp istituzionale saranno diffuse comunicazioni di interesse pubblico, tra cui:

informazioni di pubblica utilità e aggiornamenti sui servizi comunali;

comunicazioni istituzionali e scadenze amministrative;

avvisi di protezione civile e allerte meteo;

eventi e iniziative promosse sul territorio comunale.

Il canale rappresenterà inoltre uno strumento di supporto alla fruizione del sito web del Comune, indirizzando gli utenti verso contenuti, servizi online e sezioni di maggiore interesse.

Il canale è concepito come uno strumento di comunicazione unidirezionale: i cittadini potranno iscriversi per ricevere aggiornamenti, ma non sarà possibile rispondere ai messaggi né avviare conversazioni private tramite la piattaforma.

Il link per l’iscrizione al canale WhatsApp – https://whatsapp.com/channel/0029VbBufjr7DAWopSsB6438 – sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Comune e sui canali social dell’ente.

Con questa iniziativa, il Comune di Torre del Greco compie un ulteriore passo verso una comunicazione pubblica più moderna, accessibile e vicina alle esigenze della cittadinanza.