Il Comune di Torre del Greco annuncia l’attivazione, in forma sperimentale, del proprio canale WhatsApp ufficiale. L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento della trasparenza amministrativa e di miglioramento della comunicazione tra l’ente e i cittadini.
La scelta di adottare uno strumento di messaggistica istantanea nasce dalla crescente diffusione e dall’efficacia di questi canali, che consentono una comunicazione più diretta, immediata e capillare rispetto alle piattaforme digitali tradizionali. L’obiettivo è quello di fornire informazioni tempestive e facilmente accessibili, direttamente sui dispositivi mobili degli utenti, nonché di promuovere l’utilizzo del sito istituzionale dell’ente e guidare i cittadini nella sua consultazione.
Attraverso il canale WhatsApp istituzionale saranno diffuse comunicazioni di interesse pubblico, tra cui:
- informazioni di pubblica utilità e aggiornamenti sui servizi comunali;
- comunicazioni istituzionali e scadenze amministrative;
- avvisi di protezione civile e allerte meteo;
- eventi e iniziative promosse sul territorio comunale.
Il canale rappresenterà inoltre uno strumento di supporto alla fruizione del sito web del Comune, indirizzando gli utenti verso contenuti, servizi online e sezioni di maggiore interesse.
Il canale è concepito come uno strumento di comunicazione unidirezionale: i cittadini potranno iscriversi per ricevere aggiornamenti, ma non sarà possibile rispondere ai messaggi né avviare conversazioni private tramite la piattaforma.
Il link per l’iscrizione al canale WhatsApp – https://whatsapp.com/channel/0029VbBufjr7DAWopSsB6438 – sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Comune e sui canali social dell’ente.
Con questa iniziativa, il Comune di Torre del Greco compie un ulteriore passo verso una comunicazione pubblica più moderna, accessibile e vicina alle esigenze della cittadinanza.
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