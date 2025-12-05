Torre del Greco – Autore di rapina e di 13 furti: arrestato 36enne

Nel pomeriggio del 5.12.2025, personale della Squadra Mobile della Questura dell’Aquila ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura, nei confronti di un soggetto di anni 36, abitante in Torre del Greco, poiché gravemente indiziato del reato di rapina in concorso nonché di tredici furti.

I reati contestatigli venivano commessi in un breve lasso di tempo, compreso tra il 26 marzo ed il 24 aprile scorsi, in danno di esercizi commerciali, abitazioni private e di un liceo musicale di Torre Annunziata.

In quest’ultimo, in particolare, il soggetto si recava per quattro giorni di fila cagionando notevoli danni alla struttura ed asportando diversi beni di valore, tra cui alcuni strumenti musicali.

Le attività d’indagine poste in essere nell’immediatezza dal personale della Polizia di Stato, del Commissariato di Torre Annunziata, coordinate da questa Procura della Repubblica, grazie alla certosina analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, hanno consentito di pervenire, con ragionevole certezza, all’identificazione dell’autore dei reati e raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico nonché a carico del complice nella rapina perpetrata in danno di un esercizio commerciale.

Il soggetto arrestato in esecuzione del citato provvedimento, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale dell’Aquila mentre il complice della rapina è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.