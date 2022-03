Torre del Greco – Automobilista aggredito in vico Trotti, arrestato 34enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Trotti per la segnalazione di un’aggressione ad un automobilista da parte di una persona armata di un bastone.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona a bordo di un’auto la quale ha raccontato che, poco prima, era stata aggredita da un uomo che brandiva una mazza di legno; gli operatori hanno raggiunto l’aggressore che si trovava ancora nelle vicinanze e lo hanno bloccato.

F.M., 34enne corallino con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali aggravate e danneggiamento.