Torre del Greco – Autocertificazione di rilascio dei documenti anagrafici: i dettagli

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, comunica attraverso il Dirigente ai Servizi Demografici, Andrea Formisano, e l’Assessore competente al ramo, Giuseppe Speranza, che è possibile compilare l’autocertificazione, in automatico, di alcuni particolari documenti, riferibili soltanto al proprio nucleo familiare.

Nello specifico, attraverso l’accesso ad un particolare link messo a disposizione dal Ministero dell’ Interno, per tutti i comuni del territorio nazionale, i cittadini – collegandosi al link: https://www.anpr.interno.it/portale/a-cittadini – possono richiedere il rilascio dei seguenti documenti: ​ ​

Atto di nascita;

Stato civile;

Stato di famiglia anagrafica;

Certificato di residenza;

Certificazione esistenza in vita.

Un provvedimento necessario, in considerazione della particolare crisi sanitaria in atto,​ per agevolare l’utenza e decongestionare l’attività in presenza degli uffici, di già rallentata dalle particolari misure restrittive.

Possono richiedere l’autocertificazione, solo i cittadini in possesso dei seguenti documenti:

P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

I.E. (Carta Identità Elettronica);

N.S. (Carta Nazionale dei Servizi).