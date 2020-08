Foto gruppo Facebook "Succede a Torre del Greco"

Torre del Greco – Auto si ribalta in zona Cappella Bianchini

Pauroso incidente a Torre del Greco in zona Cappella Bianchini. Un’auto si è ribaltata lungo la strada che porta verso la pineta, proprio sulle strisce pedonali poco dopo una curva. La persona alla guida della vettura era riversa a terra ferita in attesa dei soccorsi e delle forze dell’ordine per i rilievi del caso. Ignote le cause dell’accaduto, non sembra esserci il coinvolgimento di altre macchine. Probabilmente la perdita di controllo della vettura ha fatto sì che la stessa sbandasse per poi ribaltarsi.