Torre del Greco – Auto si ribalta in Via Generale Dalla Chiesa: 4 feriti

Una Fiat Panda, per cause ancora da accertare, si è ribaltata in Via Generale Dalla Chiesa, poco distante dalla Caserma dei Carabinieri. Feriti in maniera non grave i quattro occupanti della vettura; solo la conducente è stata trasportata in ospedale. Sul posto Carabinieri, Polizia Municipale e due ambulanze del 118.