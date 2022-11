Torre del Greco – Auto in fiamme in zona Sant’Antonio

Momenti di panico in zona Sant’Antonio a Torre del Greco, dove nei pressi della chiesa un’auto ha preso fuoco. Sul posto forze dell’ordine e vigili del fuoco per circoscrivere l’incendio, che rischia di coinvolgere anche altre vetture in sosta. Traffico in tilt, ignote le cause del rogo.