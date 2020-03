Torre del Greco – Audiomessaggio fake del sindaco, Palomba: “Volgare sciacallaggio di ignoti, presenterò subito il video alla Polizia”

In merito ad un video che sta girando da qualche minuto sui social, nel quale si ascolterebbe un messaggio audio, diramato da un’auto, a nome del sindaco di Torre del Greco – in riferimento a possibili misure di prevenzione da contagio COVID-19 – il primo cittadino smentisce fermamente l’attendibilità e la veridicità del video in questione:

“Si tratta di un volgare sciacallaggio messo in opera da ignoti, la cui azione non resterà impunita. Provvederò subito a presentare, personalmente, questo video agli organi di Polizia, perchè si attivino e siano assunti – immediatamente – i provvedimenti del caso. Deve finire il cattivo gusto di chi cerca di gettare panico nella popolazione. Questo è un reato penalmente sanzionato, ovvero, procurato allarme.

Non lo consentiremo più”.