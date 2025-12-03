Torre del Greco – Atto vandalico in via Lamaria, tagliati i pali appena installati

“Quello che si è verificato a via Lamaria, dove sono stati letteralmente segati ed estirpati i segnali stradali appena posizionati e non ancora nemmeno operativi, è un fatto di una gravità inaudita, che configura per quanto mi riguarda gli estremi di una vera e propria intimidazione nei confronti del Comune. La polizia municipale è già attiva al riguardo e sta raccogliendo tutte le notizie utili per presentare una specifica denuncia alle autorità preposte, che sarà correlata anche da informazioni cartacee e video relative a quanto accaduto nelle ultime settimane e che riteniamo possano essere importanti per gli inquirenti al fine di ricostruire il clima complessivo nel quale si sono svolti i recenti accadimenti”.

È amareggiato il sindaco Luigi Mennella. Sulla sua scrivania ci sono alcune foto che riproducono ciò che resta dei pali installati lungo via Lamaria, segnali stradali che “anticipavano” le intenzioni dell’amministrazione comunale di intervenire con appositi dispositivi di viabilità ritenuti necessari per porre rimedio alle difficoltà di mobilità riscontrate nella zona: “Problematiche – fa presente il primo cittadino – che sono arrivate alla nostra attenzione proprio dai residenti delle aree interessate, che sulla vicenda del traffico veicolare lungo via Lamaria hanno presentato perfino una petizione. Poi, una volta che l’amministrazione, di concerto con il comando di polizia municipale, ha inteso adottare quelli che ritiene gli opportuni accorgimenti per venire incontro alle esigenze dei cittadini della zona, ma più in generale di tutte le persone che transitano in quell’area, sono nate altre proteste, molte delle quali ritengo del tutto pretestuose visto che ancora formalmente non era stato indicato alcun tipo di nuovo dispositivo di traffico, né tantomeno erano stati individuati giorni e modalità di adozione”.

La scoperta del taglio di netto e dell’estirpazione dei segnali è stata fatta dalla polizia municipale nella serata di martedì 2 dicembre: durante un sopralluogo, è stato infatti appurato che nei luoghi dove la ditta incaricata aveva operato, erano stati portati via i pali in ferro dopo che gli stessi erano stati tagliati: “Questo episodio – conclude il sindaco Mennella – potrebbe forse rallentare l’operato dell’amministrazione, ma certo non fermerà il lavoro messo in campo per dare risposte alle esigenze palesate prima dai residenti e poi dagli automobilisti, che hanno chiesto di intervenire per provare ad adottare misure per contrastare i problemi legati alla viabilità di via Lamaria”.