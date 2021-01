Torre del Greco – Attività didattica, da domani al via la ripresa in presenza per le classi 4 e 5 elementare

Il Tar Campania ha stabilito l’adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto concerne l’ attività in presenza della Scuola Primaria, anche per la Regione Campania.

È l’esito del recente pronunciamento del Tribunale Amministrativo regionale che, di fatto, comporterà già da domani – 21 Gennaio – sull’ intero territorio campano la ripresa dell’attività didattica in presenza anche per la quarta e la quinta elementare.

Anche l’Amministrazione comunale di Torre del Greco si adegua al disposto normativo regionale.

Pertanto, da domani, anche sul territorio cittadino al via la ripresa, in presenza, per le classi 4 e 5 elementare.

Rimangono in vigore le disposizioni relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attività in presenza restano sospese fino al 23 gennaio. Per la Secondaria di II grado si deciderà, come previsto nell’ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio alla luce delle verifiche dell’Unità di Crisi.