Torre del Greco – Attività commerciale su strutture abusive, la Polizia Municipale effettua un sequestro in via Principal Marina

In data 11 e 12 Ottobre il personale della Polizia Municipale di Torre del Greco ha proceduto al sequestro di 2 strutture abusive consistenti consistenti in strutture di legno e profilati metallici site in aree demaniali marittime adiacenti a via Principal Marina ancorate stabilmente alla scogliera. Oltre ai reati urbanistici, edilizi e di violazione della concessione demaniale marittima, si è proceduto al reato di inquinamento ambientale. I provvedimenti sono scaturiti da un’attività investigativa della Polizia Municipale che si avvalsa di una relazione tecnica dalla quale è emerso che le due strutture fossero realizzate in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo non essendo stato rilasciato permesso di costruire, autorizzazione sismica e autorizzazione paesaggistica. La realizzazione delle strutture ha determinato un significativo deterioramento della scogliera posto che le pedane erano ancorate alla stessa previa perforazione della stessa ed imbullonatura delle travi di sostegno. Sulle pedane e’ stato accertato che veniva esercitata attività commerciale senza in assenza anche della predetta Scia per la somministrazione di bevande e alimenti . In sede di esecuzione del sequestro e’ emerso che l’attività di ristorazione adiacente ad una delle pedane, sebbene fosse operativa da due anni, non aveva presentato la relativa scia