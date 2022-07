Torre del Greco – Attivato punto mobile per il conferimento rifiuti “inerti” nel parcheggio “G. Palatucci”

Emessa l’ordinanza sindacale n. 105 del 24.06.2022 con la quale è stata stabilita – in via temporanea – l’attivazione di un punto mobile per il conferimento dei materiali ed elementi classificati “inerti” (CER 17 09 04 – Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione ) da parte della Ditta incaricata del prelievo dei rifiuti, con adeguato personale predisposto all’espletamento del servizio, nel parcheggio “G. Palatucci” di via A. De Gasperi a Torre del Greco, nell’area scoperta , non destinata alla sosta dei veicoli.

L’ordinanza è nata dalla necessità dell’Ente amministrativo di migliorare le modalità di smaltimento di alcuni rifiuti che, sistematicamente, risultano abbandonati sul territorio – come quotidianamente rilevato dai preposti Uffici comunali – oltre che dalla prioritaria volontà di tutelare la salute dei cittadini, e di salvaguardare gli interessi ambientali.

Così, a far data già da mercoledì 06 Luglio p.v. – e sino a nuove ed ulteriori disposizioni – sarà possibile recarsi alla postazione mobile – operativa dalle ore 08.00 alle ore 14.00 – il primo MERCOLEDI’ di ogni mese.

Nello specifico, sarà consentito ad ogni nucleo familiare il conferimento di:

pezzi igienico sanitari (WC, bidet, Lavandini), esclusi quelli in vetroresina e/o materiale non ceramico ed escluso quelli provvisti di rubinetteria; tale tipologia, inoltre, sarà consentita fino ad un massimo di n. 2 pezzi per ciascun utente;

Rifiuti inerti provenienti da piccole demolizioni o ristrutturazioni, nella quantità massima di 50 Litri ( 2 sacchi piccoli) per ciascun utente.

Si raccomanda, pertanto, di rispettare orari, giorni e limiti stabiliti, non essendo possibile conferire la particolare tipologia di rifiuto in alcun altro giorno, nonché, è fatto assoluto divieto di abbandonare rifiuti al suolo, di qualunque tipologia, in assenza del personale incaricato.