Torre del Greco – Attivato l’orario estivo nell’area parcheggio ex Molini Meridionali Marzoli

In considerazione dell’avvio, ormai, della stagione estiva e della progressiva e totale riapertura delle attività commerciali locate lungo l’intera zona portuale della città di Torre del Greco, da via Calastro sino a Corso Garibaldi – secondo quanto previsto dalle disposizioni governative, in tempo di COVID-19 – si comunica anche l’attivazione dell’orario estivo per il parcheggio sito all’interno degli ex Molini Meridionali Marzoli, secondo il disposto dell’ordinanza sindacale n. 130 del 30.04.2019, e, contestualmente si riconferma la funzionalità del parcheggio di Piazzale Ferrovia.

Due macro aree di sosta libera dei veicoli che rappresentano una importante valvola di scarico, considerato l’imponente flusso di auto che, soprattutto nelle serate estive, congestiona uno dei tratti più suggestivi della zona costiera cittadina, oltretutto particolarmente rinomata nell’intera Provincia di Napoli per la pregevolezza delle attività che vi insistono e che oggi, non senza difficoltà, dopo un anno e mezzo di chiusura cerca di riattivare il turismo commerciale del territorio.