Torre del Greco – Attestati di non positività al Coronavirus, ecco come richiederli

Il Centro Operativo Comunale, presieduto dal Sindaco Giovanni Palomba, comunica che lo scorso 11 settembre – su indicazione della delegata alla Protezione Civile, Maria Orlando – si è svolto un incontro istituzionale a Palazzo Baronale, alla presenza del Dirigente alla P.C. Salvatore Visone e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NA 3SUD, Vincenzo Sportiello.

Nello specifico, si è convenuto, per venire incontro alle molteplici richieste di attestazione di non positività al COVID-19 da parte dei cittadini sottoposti a tampone naso-orofaringeo, e soprattutto, per diminuire i tempi di attesa per il rilascio della documentazione, che dal giorno 14 c.m. è possibile richiedere la suddetta certificazione al Centro Operativo Comunale previa prenotazione al n. 0818830736 dalle ore 09.00 – 15.30 nei giorni dal lunedì al venerdì.