Torre del Greco – Attacco hacker, Palomba: ‘Si continua a lavorare, senza sosta, per l’attivazione degli Uffici di maggiore fruizione della collettività’

In riferimento alla vicenda di pirateria informatica che ha investito, dallo scorso 17 Novembre, il comune di Torre del Greco e che vede una paresi totale della regolare attività amministrativa, il sindaco Giovanni Palomba, ha firmato una comunicazione urgente rivolta al Segretario Generale ed ai Dirigenti comunali, nella quale ha ribadito la linea della fermezza a tutela e salvaguardia dei servizi obbligatori per legge.

Tale nota, va a consolidare la posizione della Giunta comunale espressa nell’approvazione della delibera n.461 relativa ai provvedimenti emergenziali da assumere fino alla risoluzione della vicenda.

Così, secondo quanto si legge nell’atto deliberativo, la squadra di governo cittadino ha conferito formale indirizzo ai Dirigenti comunali di assicurare – in ogni caso – l’implementazione delle procedure e l’adozione degli atti prioritari per garantire l’adempimento degli obblighi di legge, la continuità dei servizi essenziali e tutte le fattispecie che – se non poste in essere – causerebbero danni certi e gravi all’Ente.

Nel frattempo, questa mattina, una nuova riunione nella sede di Palazzo Baronale, tra il primo cittadino e i consiglieri comunali, nella quale è stato partecipato e condiviso quanto adottato con il provvedimento deliberativo votato dalla Giunta.

“È una situazione – le parole del sindaco Palomba – di palese criticità che blocca, ormai, da giorni l’attività amministrativa dell’Ente. La volontà politica è stata compatta ed unita nel ribadire che devono essere assicurati i servizi indispensabili ed indifferibili, oltre che gli obblighi di legge, e su questa linea manterremo la barra dritta. Si continua a lavorare, senza sosta, per l’attivazione degli Uffici di maggiore fruizione della collettività”.

Dell’accaduto, e, di quanto posto in essere il primo cittadino ha di già provveduto ad informare l’Organo Prefettizio per le necessarie ed opportune valutazione.

Già nelle prossime ore, il sindaco chiederà incontro con il Prefetto Palomba, al fine di addivenire alla costituzione di un tavolo di concertazione.