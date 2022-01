Torre del Greco- Attacco hacker Asl Na 3 Sud: i recapiti per mettersi in contatto con l’Azienda Sanitaria

Si informa la cittadinanza – così come trasmesso a mezzo nota dall’ASL Na 3 Sud – che l’Azienda Sanitaria locale è impegnata da giorni nel ripristino di alcuni servizi all’utenza, compromessi a seguito di un attacco informatico subito in data 7 Gennaio u.s.

Le operazioni poste in essere, pertanto, hanno richiesto l’intervento di una Task – force multidisciplinare in modo da consentire l’adozione di ogni misura cautelativa a tutela dell’Ente sanitario e dei cittadini stessi.

A tal uopo, l’ASL NA 3 SUD comunica che resta a disposizione dell’utenza tutta – per ogni utile informazione in caso di necessità – attraverso il numero di telefono:

081 – 18408323

Il servizio telefonico è attivo dal Lunedì al venerdì’ dalle ore 8.30 alle ore 18.00. il sabato, invece, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Prevista, inoltre, la possibilità di rivolgere eventuali segnalazioni all’indirizzo e-mail:

info.attaccohacker@aslnapoli3sud.it