Torre del Greco – Attacchi al Presidente del Forum dei Giovani, Palomba: ‘Ingenerose le critiche da alcuni stessi colleghi’

La politica è, e, deve essere esercizio di crescita relazionale, di dialogo e di democratico confronto”.

Con queste parole, il sindaco Giovanni Palomba, interviene a sostegno del Presidente del Forum dei Giovani di Torre del Greco, Antonio Porzio, per gli attacchi subiti e palesati da alcuni consiglieri interni dell’assise giovanile.

“Esprimo – le parole del primo cittadino – la massima solidarietà al Presidente del Forum, per quanto appreso e per le ingenerose ed inopportune critiche ricevute, cosa grave, da alcuni stessi colleghi, rispetto alle attività messe in campo.

Da uomo delle Istituzioni, rivolgo il mio invito a continuare con serenità e dedizione il proprio lavoro sul nostro territorio, insieme si giovani della città, perseverando nella difficile opera di sensibilizzazione di un territorio ampio, articolato ed eterogeneo. La politica, insegna innanzittutto il rispetto per la persona umana e per le Istituzioni, valore che mai deve venir meno nè può esser messo da parte per alcuna valida motivazione.

Il dialogo favorisce il confronto. E il confronto evita la polemica. Chi, gratuitamente critica, viene meno al senso di tale rispetto e non vuol bene la comunità”.