Torre del Greco – Assoluzione processo rifiuti, Borriello: “Anni dolorosi, ho sempre creduto nella Magistratura”

Durante questo mio lungo calvario, nonostante tutto, ho sempre creduto nello Stato, ho sempre avuto fiducia nella magistratura. Sono stati per me anni dolorosi, soprattutto nel periodo dell’ingiusta

detenzione. Momenti devastanti che hanno profondamente minato la serenità della mia famiglia. Una terribile condizione che inevitabilmente ha inciso sulla mia vita di politico e di amministratore, nonché su tutte quelle persone a me care. Adesso ho solo voglia di riprendermi la tranquillità ingiustamente negata e di affrontare gli impegni professionali con maggiore forza ed entusiasmo.

Rivolgo un doveroso e sincero ringraziamento ai miei legali, avvocato Maurizio Paniz e Giancarlo

Panariello, per il proficuo lavoro svolto”. Così Ciro Borriello, a seguito della sentenza di assoluzione

con formula piena, perché il fatto non sussiste, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata.