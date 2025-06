Torre del Greco – Assocoral e Istituto “Francesco Degni” protagonisti alla Festa dei Quattro Altari di Torre del Greco

Torre del Greco si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della propria tradizione: la Festa dei Quattro Altari, in programma nei giorni 27, 28 e 29 giugno. Una celebrazione che unisce arte, fede e identità cittadina, e che anche quest’anno vedrà la partecipazione congiunta di Assocoral e dell’Istituto “Francesco Degni”, un connubio ormai consolidato nel segno della promozione e della tutela dell’artigianato artistico locale.

La presenza delle due realtà vuole valorizzare l’arte della lavorazione del corallo e del cammeo, eccellenze che rendono Torre del Greco riconosciuta in tutto il mondo. Il legame tra l’unica associazione di categoria del comparto e l’unico istituto pubblico al mondo che forma i futuri maestri artigiani in queste discipline rappresenta una collaborazione strategica e indissolubile.

Un sentito ringraziamento va alla Direzione Artistica della manifestazione, nella persona di Patrizia Porzio, e alla Banca di Credito Popolare, che ospita le iniziative nella prestigiosa sede di Palazzo Vallelonga.

Tra gli appuntamenti di rilievo, si segnala l’inaugurazione della mostra fotografica “L’Arte della Tradizione”, curata da Assocoral e realizzata dal Maestro Carlo Falanga, in programma venerdì 27 giugno alle ore 18:00 presso la Sala Borsino. L’esposizione raccoglie 20 scatti che raccontano, attraverso una narrazione visiva suggestiva, la maestria artigiana della città.

“Gli scatti sono volutamente realizzati in ambienti bui, e grazie ad un gioco di luci ho voluto mettere al centro della scena la cosa più importante, le mani” – così il fotografo Falanga che prosegue – “Le mani sono lo strumento più importante dell’antica arte torrese, elemento terminale che collega il cuore al corallo ed ai cammei che gli abili artigiani intagliano e modellano con maestria da più di 200 anni”.

All’ingresso della mostra saranno presenti le giovani allieve Francesca Ascione e Amalia De Rosa, dell’Istituto Degni, per dimostrazioni dal vivo delle tecniche di lavorazione. Dopo l’omaggio ai maestri incisori senior dello scorso anno, si è scelto oggi di dare spazio alle nuove generazioni, testimoni del futuro di questa tradizione secolare.

Il coinvolgimento degli studenti si estenderà all’intera manifestazione:

• Una ragazza dell’indirizzo Moda accoglierà i visitatori all’ingresso della mostra con un abito ispirato al Corallo disegnato e realizzato dagli studenti;

• Due ragazze dell’indirizzo Moda omaggeranno gli ospiti con gerbere , altro simbolo di Torre del Greco ovvero i fiori , con abiti disegnati e realizzati da loro;

• È prevista una sfilata di 14 studenti del liceo artistico che indosseranno gioielli da loro realizzati

A sottolineare ulteriormente l’impegno dell’Istituto “Francesco Degni”, è prevista l’apertura straordinaria del Museo del Corallo, situato all’interno della scuola, nelle serate del 27 e 28 giugno, dalle 18:00 alle 21:00.

“La partecipazione della nostra scuola a questa iniziativa rappresenta non solo un momento di crescita per i nostri studenti, ma anche un’opportunità per valorizzare il loro impegno, la loro creatività e il loro senso civico.” – così Benedetta Rostan, Dirigente dell’Istituto che prosegue – “L’Istituto Degni di Torre del Greco crede fortemente in un’educazione che sappia unire conoscenza, esperienza e responsabilità. Eventi come questo ci ricordano quanto sia importante aprirsi al territorio, al confronto e alla collaborazione, per formare cittadini consapevoli e attivi. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con passione e dedizione a rendere possibile questa esperienza.”

L’invito al Vernissage della Mostra nelle parole del Presidente diAssocoral Vincenzo Aucella:

“Siamo onorati di essere stati chiamati, ancora una volta, a rappresentare il nostro artigianato artistico. È significativo che la Festa dei Quattro Altari prenda avvio proprio con il vernissage della nostra mostra. Non è una casualità, ma il riconoscimento di quanto questa arte sia parte integrante della tradizione torrese. Lavoriamo quotidianamente in sinergia con l’Istituto ‘Francesco Degni’ e, insieme alla Dirigente e al corpo docente, abbiamo strutturato un programma che valorizza tutte le eccellenze dell’Istituto, che spaziano dall’arte alla moda, dall’architettura alle scienze umane.”

La mostra “L’Arte della Tradizione” sarà visitabile tutti i giorni dal 27 al 29 giugno, dalle 18:00 alle 22:00, presso la Sala Borsino di Palazzo Vallelonga, sede della Banca di Credito Popolare .