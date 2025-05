Torre del Greco – Aspettando la festa dei quattro altari: variazione della location, si terrà alla villa Ciaravolo

Si comunica che, per esigenze tecnico-organizzative, la manifestazione “Aspettando la festa dei quattro altari” in programma sabato 24 maggio alle 19.30, si terrà negli spazi della villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele (e non, come inizialmente previsto, agli ex molini meridionali Marzoli). Resta invariato il programma.