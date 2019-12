Torre del Greco – Arte a Palazzo: visita di Nicoletta Mantovani, moglie di Luciano Pavarotti

Si arricchisce di un’altra prestigiosa firma il libro delle presenze posto all’ingresso di palazzo Baronale, testimonianza dei ricordi lasciati dai visitatori di “Arte a Palazzo”, la rassegna che mette in mostra le eccellenze di Torre del Greco voluta dall’amministrazione comunale del sindaco Giovanni Palomba e in particolare dall’assessorato alla Cultura guidato da Enrico Pensati, grazie al fondamentale apporto dell’associazione Cameo Art e alla direzione artistica di Giovanna Accardo.

Quest’oggi infatti a visitare le bellezze dell’arte presepiale, dell’incisione e della pittura esposte nelle sale al piano terra della casa comunale è stata Nicoletta Mantovani, la moglie del più grande tenore mondiale dell’epoca moderna, il compianto Luciano Pavarotti.

Nicoletta Mantovani, impegnata in un convegno svoltosi nell’auditorium Ponte Morandi nell’ambito del memorial intitolato a Francesco Albanese, prima di lasciare la città ha voluto fare visita all’esposizione che resterà aperta fino al prossimo 7 gennaio. Incantata dalle bellezze in vetrina, Nicoletta Mantovani ha commentato positivamente l’iniziativa e prima di andare via scortata fino al casello autostradale dai vigili urbani ha lasciato un personale omaggio scritto con tanto di dedica.