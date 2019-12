Torre del Greco – Arte a Palazzo, il 30 dicembre si parla di internazionalizzazione della lavorazione del cammeo

Si parlerà di internazionalizzazione e della necessaria promozione e conoscenza mondiale della lavorazione del cammeo come elemento di patrimonio immateriale dell’umanità nell’ultima iniziativa del 2019 promossa dall’associazione Cameo Art nell’ambito di “Arte a Palazzo”, la rassegna che fino al prossimo 7 gennaio mette in mostra le tradizioni dell’artigianato di Torre del Greco, promosso dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura e agli Eventi.

È il senso del dibattito realizzato in sinergia con i Lions Club di Torre del Greco in programma domani , lunedì 30 dicembre, alle ore 18, a palazzo Baronale. Sarà l’occasione anche per presentare il memorial “Incisori del passato”: Cameo Art e Lions Club, infatti, omaggeranno la storia artigiana torrese consegnando encomi alle famiglie dei grandi maestri come Franco Esposito, Michele Scala, Alfonso Imperatrice, Vincenzo Volpe, Domenico e Giovanni Porzio, Pasquale Ingenito.

Dopo il saluto istituzionale del sindaco Giovanni Palomba sono previsti gli interventi di Enrico Pensati, assessore alla Cultura del Comune di Torre del Greco; Brigida Musella Pappalardo, past president e cerimoniere dei Lions Club Torre del Greco; Nunzia Corbi, presidente dei Lions Club Torre del Greco; Pina d’Alessio, consigliere di Cameo Art e dottoressa in Europrogettazione; Marina Martinelli, imprenditrice esperta in internazionalizzazione delle imprese italiane; Tommaso Mazza, presidente del comitato promotore “La lavorazione del cammeo e del corallo di Torre del Greco patrimonio immateriale dell’umanità”; Giuliana Esposito, referente dell’incubatore per la valorizzazione delle attività artigianali locali Stecca. Modererà il dibattito il giornalista Ermanno Corsi.