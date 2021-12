Torre del Greco – Arrestato 40enne per furto, denunciato imprenditore di un circo

Controlli a tappeto nel comune di Torre del Greco dove i Carabinieri della locale Compagnia, insieme a quelli del Gruppo Tutela del Lavoro e del Nas partenopeo hanno identificato 76 persone e ispezionato 30 veicoli.

Arrestato un 40enne di Portici in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di torre Annunziata. E’ stato sottoposto alla detenzione domiciliare per un furto commesso a torre del greco. Dovrà rispondere di violazioni alla normativa sul lavoro un 43enne romano, amministratore di un circo itinerante. 2 dei 4 lavoratori impiegati erano irregolari e l’imprenditore è stato sanzionato anche per omessa visita medica e formazione dei dipendenti. Per lui una multa di oltre 11mila euro.