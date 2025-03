Torre del Greco – Aree verdi cittadine affidate in gestione a privati, garantiranno manutenzione tra la villa Ciaravolo e le aiuole del parco di via Calastro

Aree verdi ai privati per curare parte del patrimonio pubblico cittadino. È l’intento alla base di due provvedimenti che la giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella ha approvato nei giorni scorsi.

Il primo riguarda la villa comunale Ciaravolo, interessata da interventi di riqualificazione che si sono svolti tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024. A inizio febbraio all’attenzione dell’ente è giunta una proposta da parte di un operatore economico, Ambiente Energia-srl, che ha presentato domanda di sottoscrizione di un contratto gratuito per la manutenzione ordinaria delle opere a verde presso il “polmone verde” di corso Vittorio Emanuele. A fronte del servizio, che nei propositi avrà durata di un anno, eventualmente prorogabile, e che sarà reso a titolo gratuito per il Comune, l’unico beneficio richiesto è quello relativo alla possibilità di “sponsorizzare – come si legge nella delibera approvata dall’esecutivo torrese – la propria attività commerciale mediante apposita cartellonistica”.

Stando a quanto proposto, il servizio svolto prevedrà “un intervento al mese, di almeno otto ore e con una squadra di almeno due operai, garantendo ad ogni intervento il taglio dell’erba e, ogni volta all’occorrenza e fermo restando le buone pratiche agronomiche, la rimozione della vegetazione infestante, la sagomatura delle siepi, la piantumazione di fioriere stagionali e la potatura degli alberi, sollevando completamente l’ente dalla manutenzione ordinaria delle opere a verde, nonché della pulizia e del decoro della villa”.

Sulla scorta anche della valutazione del servizio, effettuata dall’ufficio competente, che ha stimato per le casse pubbliche un risparmio di oltre 35mila euro, con la delibera la giunta ha dato mandato al dirigente del settore di sottoscrivere l’apposito contratto gratuito per il periodo di un anno, prorogabile fino ad altri due.