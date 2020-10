Torre del Greco – Area mercatale di via Circumvallazione interdetta al parcheggio, il disagio dei residenti

Il problema parcheggio, un dilemma con il quale i cittadini di Torre del Greco residenti in viale del Gatto e dintorni convivono quotidianamente, avendo enorme difficoltà nel trovare spazi liberi dove potere lasciare in sosta la propria auto. Un tempo, quando nell’area mercatale ubicata nella zona ex container si poteva parcheggiare, nei giorni in cui non c’era il mercato settimanale ovviamente, questo problema era facilmente risolvibile. Poi la situazione è cambiata con l’emergenza Coronavirus, con questa zona che era stata destinata ad accogliere anche gli esercizi su strada oggi presenti nella locale “piazzetta”. Ma poiché, a quanto pare, tali commercianti sembrerebbero non usufruire di tali spazi, risultando quindi inutilizzati, i residenti si chiedono se potesse essere ripristinata la situazione precedente al Covid, ossia destinando nuovamente tale area al libero parcheggio, nei giorni e negli orari nei quali appunto non è previsto il mercato settimanale. L’area ora è transennata e resta pertanto inaccessibile alle auto. “Sindaco, mi creda, è assolutamente frustrante per un onesto cittadino che rientra da lavoro, girare a vuoto alla ricerca di uno spazio libero dove poter parcheggiare l’auto. Siamo all’esasperazione, a maggior ragione oggi che tali spazi risulterebbero per la maggior parte della settimana inoccupati”. Cosi un residente della zona testimonia il forte disagio, anche in virtù dell’inizio delle scuole e del fatto che i bidoni della differenziata hanno occupato, in alcuni casi, dei potenziali posti auto, come nel caso di viale Del Gatto.