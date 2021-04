Torre del Greco – Approvato in Consiglio comunale il Bilancio di Previsione 2021-2023

Approvato, in Consiglio comunale, con 14 voti a favore e nessun voto contrario – la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 04.03.2021, avente ad oggetto il Bilancio di Previsione.

Un atto importantissimo, quello votato nell’assise consiliare dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba, per la vita amministrativa della città che consentirà di poter realizzare una serie di interventi a beneficio della comunità cittadina.

Dal piano del Fabbisogno del personale comunale, con 29 nuove assunzioni, per l’anno in corso, al fine di efficientare la macchina comunale, sino ai lavori pubblici da effettuare sul territorio cittadino, in continuità alle opere già poste in essere.

“Sono particolarmente soddisfatto – dichiara il sindaco Palomba – del lavoro svolto dal consiglio comunale, quest’oggi, in aula. Abbiamo approvato, in tempi record rispetto agli altri comuni, un documento tra i più importanti dell’attività politica ed amministrativa di una città. Il mio ringraziamento ai consiglieri comunali, per il lavoro svolto, con responsabilità e soprattutto in ottemperanza ai bisogni della comunità torrese. Oggi è stata scritta una bella pagina di politica cittadina”.