Torre del Greco – Approvato elenco definitivo cedole librarie per le scuole secondarie

Quasi 2.700 istanze accolte, per una spesa complessiva che sfiora i 537mila euro. Sono i dati relativi alle cedole librarie per le scuole secondarie di primo e secondo grado, i cui elenchi definitivi sono stati approvati in questi giorni – attraverso una specifica determinazione – dal dirigente del settore pubblica istruzione Gaetano Camarda.

L’iter esaurisce di fatto la scelta fatta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie al lavoro portato avanti dall’assessore Mariateresa Sorrentino, iter che ancora una volta ha permesso non solo di impiegare tutti i soldi arrivati per tale scopo dalla Regione Campania (qualcosa come 367mila euro), ma andare anche a recuperare la restante parte dei fondi necessari dalle risorse presenti in bilancio e non spese negli anni passati. Un “processo virtuoso” che negli ultimi anni – da quando cioè il servizio è stato informatizzato – ha permesso di soddisfare un numero di richieste decisamente superiore rispetto al passato (una volta le cedole emesse dal Comune arrivavano a meno di un quarto dei numeri attuali).

Non solo: come capita ormai da qualche tempo, i genitori dei 2.655 alunni destinatari delle cedole (che vanno da un minimo di 110 ad un massimo di 280 euro, a seconda delle classi frequentate dai figli) non dovranno anticipare nulla in termini economici per l’acquisto o la prenotazione dei testi scolastici: ai familiari degli alunni a cui sono state assegnati i buoni, basterà infatti recarsi presso le librerie convenzionate col Comune e mostrare il codice fiscale degli studenti per accedere al beneficio. Beneficio che, come specificato nella determinazione firmata da Gaetano Camarda, potrà essere goduto a partire da lunedì 13 ottobre e fino al prossimo 21 novembre: sarà questo il termine per poter utilizzare le cedole assegnate dal Comune. Sarà poi compito dell’ente soddisfare le successive richieste degli esercizi convenzionati, rimborsando gli stessi entro il prossimo mese di dicembre.

“Ancora una volta – afferma l’assessore alla pubblica istruzione, Mariateresa Sorrentino – un grazie di vero cuore va a tutto l’ufficio, che in questo periodo sta lavorando alacremente e senza lesinare sforzi per garantire tutti i servizi agli alunni delle nostre scuole, in una situazione complessiva certo non semplice se si tiene conto che i dipendenti, come l’intera amministrazione comunale, è stata impegnata anche nel risolvere emergenze che hanno messo in forse il regolare avvio dell’anno scolastico per diversi alunni. Un impegno del quale si vedono i risultati. Risultati che, va detto, non erano e non sono affatto scontati”.