Torre del Greco – Approvata la delibera, due soggiorni estivi per anziani e disabilità

Due soggiorni estivi, uno per anziani autosufficienti e un altro per persone con disabilità: sono quelli che realizzerà il Comune di Torre del Greco nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre. A stabilirlo una delibera, approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, con la quale l’esecutivo ha fornito le linee di indirizzo per le due iniziative, su indicazione dell’assessore alla politiche sociali Mariateresa Sorrentino e le cui procedure saranno ora seguite dai competenti uffici: “Torna il soggiorno estivo per gli anziani – afferma la componente della giunta torrese – dopo il bellissimo successo dello scorso anno. Un’esperienza che ha regalato sorrisi, compagnia e momenti di serenità a tante persone. Un piccolo grande gesto per dire grazie a chi ha fatto tanto per la nostra città, con impegno e amore. Per la prima volta, poi, arriva anche il soggiorno estivo dedicato alle persone con disabilità. Un’iniziativa nuova, voluta per offrire la possibilità di vivere un’estate diversa, fatta di relazioni e inclusione vera. Questa delibera è il segno del valore che l’amministrazione comunale dà alle persone, affinché nessuno resti indietro”.

Nello specifico, come si legge nell’atto licenziato dalla giunta, l’obiettivo è organizzare “un soggiorno estivo in favore di anziani autosufficienti, di età pari o superiore a 65 anni, residenti a Torre del Greco, considerando ammissibile anche la partecipazione di coniugi con età differente, nei casi in cui almeno uno abbia un’età pari o superiore ai 65 anni” e ancora “un soggiorno estivo in favore di persone con disabilità, e di un loro accompagnatore, residenti a Torre del Greco”.