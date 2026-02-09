Torre del Greco Altre novità sulle deleghe, trasporti a Laura Vitiello, incarico fuori giunta alla sanità alla consigliera Olimpia Viscovo

Dopo la nomina di tre nuovi assessori formalizzata venerdì 6 febbraio, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella prosegue nella ridefinizione degli assetti all’interno della giunta comunale. A seguito di un incontro con i vertici regionali e provinciali del Movimento 5 stelle (presenti il coordinatore regionale Salvatore Micillo e la coordinatrice provinciale Carmela Auriemma), infatti, oggi, lunedì 9 febbraio, il primo cittadino ha firmato un nuovo decreto con il quale amplia i compiti affidati all’assessore Laura Vitiello.

Da ora e in avanti l’assessore Vitiello si occuperà, per conto dell’esecutivo torrese, di transizione ecologica; decoro e arredo urbano; benessere animale; politiche agroforestali ed enogastronomiche in collegamento con Pear (piano energetico ambientale regionale); efficienza energetica; trasporto pubblico locale e trasporti sostenibili; beni confiscati, beni comuni e partecipazione; rapporti con l’ente parco nazionale del Vesuvio. L’accettazione è avvenuta a palazzo Baronale, alla presenza del consigliere comunale Mirko Gallo.

A salutare le nuove deleghe attribuite all’assessore pentastellato Laura Vitiello, è proprio il coordinatore regionale: “Ringraziamo il sindaco Mennella e il vicesindaco Polese per l’incontro – afferma Salvatore Micillo – Il Movimento 5 stelle continua ad essere protagonista nei territori, mantenendo fede all’impegno preso con i cittadini. Siamo in questa maggioranza con spirito costruttivo, determinati a portare avanti proposte serie su ambiente, legalità, diritti sociali e mobilità sostenibile. La riconferma e l’ampliamento delle deleghe ai nostri rappresentanti locali vanno in questa direzione: dare continuità a un lavoro serio, che punta al miglioramento concreto della qualità della vita dei cittadini di Torre del Greco. Il Movimento è presente in amministrazione per portare risposte ai cittadini e su questa traccia continuerà il proprio impegno in sinergia con l’amministrazione, con sguardo particolare all’ambiente e alle fasce deboli”.

Sempre nell’ambito degli interventi di verifica dei carichi di lavoro all’interno dell’esecutivo, il sindaco Luigi Mennella ha inoltre assegnato la delega fuori giunta alla sanità alla consigliera comunale del Pd Olimpia Viscovo. Anche in questo caso, la formalizzazione del nuovo incarico di collaborazione per l’esercizio delle funzioni è arrivata con la sottoscrizione del decreto da parte della diretta interessata: “Sono contenta dell’attribuzione di questa delega – afferma Olimpia Viscovo – soprattutto perché da sempre opero nell’ambito della sanità quale dirigente psicologa dell’Asl Napoli 3 Sud. Sono onorata dell’incarico, che mi consente anche con la funzione di consigliera comunale di dedicarmi a questioni che riguardano la prevenzione in ambito sanitario. Ringrazio il sindaco Mennella e il Partito Democratico per la scelta, confidando col mio lavoro di meritare sul campo la fiducia accordatami”.