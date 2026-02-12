Torre del Greco – “ALTERNATIVA”: nasce un nuovo ecosistema culturale temporaneo a cadenza mensile

Torre del Greco sta vivendo una fase importante di investimento sulla cultura, anche attraverso l’organizzazione di grandi eventi capaci di attrarre pubblico e attenzione. Accanto a questo percorso, cresce però il bisogno di recuperare e riattivare spazi culturali per costruire dal basso momenti di condivisione, sperimentazione e partecipazione continua.

È da questa esigenza che nasce ALTERNATIVA, un nuovo format culturale a cadenza mensile targato CoBar / Stecca, pensato come ecosistema temporaneo dove si crea, si vibra, si condivide.

L’obiettivo è chiaro: costruire un’offerta culturale continuativa, collaborativa e accessibile, capace di restituire senso e funzione a spazi pubblici e luoghi oggi sottoutilizzati, contrastando l’idea che la mancanza di spazi aggregativi sia un problema “senza responsabilità”, nonostante l’evidente presenza di luoghi abbandonati e inutilizzati sul territorio.

Negli ultimi anni, infatti, molte iniziative culturali vengono rallentate o bloccate, frenando processi di socialità, rigenerazione urbana e crescita collettiva. ALTERNATIVA nasce come risposta concreta a questa criticità: un progetto che mette al centro le persone, le relazioni e la produzione culturale dal basso.

Il primo appuntamento del 2026 si terrà venerdì 13 e sabato 14 febbraio 2026, dalle 18:00 alle 00:00, con ingresso gratuito, e sarà un evento adatto a tutte le età, con attività pensate per adulti, giovani e bambini.

Il programma

All’interno di ALTERNATIVA convivranno linguaggi, pratiche e pubblici diversi, in un’esperienza culturale inclusiva e multidisciplinare:

Mostra d’Arte Collettiva con la partecipazione di 10 artisti

DJ Set con Reddogg (Funky Pushertz) e Fabio Korovamilkbar

Live Music in collaborazione con la Scuola SMUM – Scuola di Musica Moderna di Torre del Greco

Live Painting per adulti e bambini a cura di Indelebile Studio (Torre del Greco)

Vinyl Market con espositori di vinili usati

Ping Pong: torneo in collaborazione con Futura Torre

Street Food a cura di Upside Down (Torre del Greco)

Attività di educazione sessuale attraverso pratiche interattive, in collaborazione con la Croce Rossa di Ercolano

ALTERNATIVA vuole essere uno spazio aperto di possibilità, un luogo in cui arte, cultura, musica, performance, sport, intrattenimento e formazione convivono, dando voce alle nuove e alle vecchie generazioni della città.

Un primo passo per immaginare -e praticare- una città in cui i luoghi tornano vivi perché abitati, attraversati e condivisi.

📍 13–14 febbraio 2026

🕕 18:00 – 00:00