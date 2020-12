Torre del Greco – All’ex orfanotrofio della SS. Trinità l’iniziativa “Dono Sospeso”

L’Amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, ha concesso l’uso gratuito delle sale dell’ex orfanotrofio della SS. Trinità all’Associazione “Noi Minori e Famiglie Moderne” – per la realizzazione dell’iniziativa “Dono Sospeso”.

La manifestazione, promossa dall’Associazione di volontariato e giunta alla terza edizione, è rivolta al sostegno delle famiglie meno abbienti del territorio e propone, in vista delle imminenti festività natalizie, l’erogazione di una serie di servizi da rendere ai cittadini in difficoltà economica, attraverso la raccolta di doni, dolciumi e beni di prima necessità per minori appartenenti a nuclei familiari in crisi anche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Così dal corrente mese di Dicembre, sino al 31 Gennaio 2021 – secondo quanto disposto dalla delibera n. 382, a firma dell’Assessore alla cultura Enrico Pensati, e approvata dalla Giunta comunale – i cittadini torresi che ne hanno intenzione possono recarsi presso i locali della SS. Trinità, tutti i giorni – dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e, il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – per offrire sia generi alimentari che giocattoli, bambole e giochi di società per bambini (non usati, indicando se per maschietti o femminucce), oltre che capi di abbigliamento