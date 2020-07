Torre del Greco – All’ex consigliera Orlando conferito mandato in materia di Protezione Civile

Con decreto n. 32 del 2 luglio 2020 il Sindaco Giovanni Palomba ha valutato fondamentali l’attività di Protezione Civile della Signora Maria Orlando, che in più occasioni e in diversi modi si è avvalsa, sin dal proprio insediamento il 26 giugno 2018, e in considerazione che – già consigliera con delega alla Protezione Civile – si è particolarmente distinta durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la fattiva collaborazione resa e avendo acquisito notevole esperienza, l’Amministrazione intende ancora avvalersi del suo contributo.

Pertanto, decreta di conferire, a titolo gratuito, l’incarico di collaborazione, al fine di un adeguato supporto alle attività in materia di Protezione Civile.

Che con il suddetto incarico vengono attribuite alla signora Orlando competenze precise e limitate, meramente propositive e di consulenza che non implicano la possibilità di assumere atti di rilevanza esterna, né avrà poteri decisionali.

L’incarico avrà durata di un anno, gratuito e senza alcun compenso, indennità e/o rimborso spesa di alcun genere.