Torre del Greco – Alle Regionali coalizione che guida la città ben oltre il 65%. Mennella: “Importante riconoscimento per il lavoro portato avanti dall’amministrazione”

Ancora una volta, come già accaduto un anno fa in occasione delle elezioni Europee, i partiti e i movimenti che compongono la coalizione che da due anni e mezzo guida la città di Torre del Greco hanno superato il 65% dei voti validi. Se, infatti, si sommano i risultati delle realtà che sostenevano la candidatura alla carica di governatore di Roberto Fico – tutte riconducibili all’attuale maggioranza di palazzo Baronale e arrivate complessivamente a totalizzare in città il 62,68% dei voti validi – con quelli conseguiti da “Per le persone e la comunità”, capace di attestarsi di poco sotto il 5% (4,81%), si arriva ad un 67,49% che la dice lunga sullo “stato di salute” dello schieramento che nel maggio del 2023 portò al successo l’allora candidato sindaco Luigi Mennella.

Un aspetto attorno al quale focalizza la propria attenzione il primo cittadino: “Per noi – afferma – si tratta di un importante riconoscimento, l’ennesimo, al lavoro che stiamo portando avanti in città e che trova riscontro anche nei commenti e negli attestati che ci giungono quotidianamente. Il dato che emerge dal risultato delle ultime elezioni regionali, ci spinge ancora di più a proseguire sulla strada intrapresa, nell’opera di rinnovamento che abbiamo deciso di instaurare all’atto dell’insediamento nel giugno del 2023”.

Al contempo, il sindaco coglie l’occasione per complimentarsi con il neogovernatore: “A Roberto Fico – sottolinea Luigi Mennella – che abbiamo avuto il piacere di ospitare in città durante la campagna elettorale e che aspettiamo nuovamente una volta pienamente in carica, vanno i complimenti miei, dell’amministrazione comunale che mi onoro di guidare e dell’intera città, con la certezza che saprà trasformare in fatti concreti le belle parole che gli abbiamo sentito pronunciare durante la campagna elettorale. Allo stesso tempo, il nostro in bocca al lupo va a tutti gli eletti in consiglio regionale. Mi sia consentita una particolare sottolineatura per la riconferma della nostra concittadina Loredana Raia, sempre attenta alle esigenze della nostra amministrazione e più in generale della città di Torre del Greco, che siamo certi avremo ancora convintamente al nostro fianco quando ce ne sarà bisogno”.