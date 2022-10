Torre del Greco – All’avvocato Luisa Liguoro il ruolo di coordinatrice di Italia Viva

*Luisa Liguoro assume l’incarico di coordinatrice di Italia Viva a Torre del Greco.*

“Luisa Liguoro, Consigliere Comunale e Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, reduce da un incoraggiante risultato elettorale in seguito alla candidatura al Senato alle scorse elezioni nella lista capeggiata da Matteo Renzi, è stata nominata coordinatrice del partito per la città di Torre del Greco. Ad annunciarlo sono i coordinatori provinciali di Napoli di Italia Viva Barbara Preziosi e Gabriele Mundo, nell’ambito dell’organizzazione del territorio.

“Entusiasmo, passione e voglia di fare una bella Politica, questo è quanto mi resta della gratificante avventura legata alle scorse elezioni politiche ed ho accettato questo incarico. Voglio provare a trasferire ai miei concittadini l’idea di una politica che torni ad interessarsi dei loro fabbisogni primari con ciò intendendo una sanità efficiente, una scuola che sia in grado di garantire prospettive concrete di lavoro ai nostri giovani per non perpetrare logiche di mero assistenzialismo, che persegua la Giustizia e non il giustizialismo e che metta al centro i nostri giovani e la cultura intesa nel senso più nobile del termine” dice Liguoro.

La lista di Italia Viva è stata la più votata dai giovani italiani e da questo dato Italia Viva vuole partire perché l’interesse dei giovani nei confronti del programma del terzo polo è il dato più confortante emerso delle elezioni politiche.

L’avvocato Liguoro, alla luce dell’imminente appuntamento elettorale che vedrà coinvolta la città di Torre del Greco, si è messa subito al lavoro per coinvolgere un nucleo di donne e di uomini, soprattutto giovani, che la affianchino in questo lavoro di costruzione politica.

Italia Viva contribuirà a questo laboratorio offrendo uno spazio di partecipazione e confronto di idee a tutti quei movimenti e singoli cittadini che vogliano costruire un percorso autonomo e alternativo alle due coalizioni politiche sempre più ideologizzate e distanti dalle istanze delle classi più moderate. Il laboratorio del terzo polo mira infatti a coinvolgere iscritti, simpatizzanti e tutti coloro che vorranno intervenire e contribuire per progettare e rinnovare Torre del Greco facendolo dalla posizione privilegiata di un centro moderato, moderno e innovativo, capace di colloquiare con tutti mettendo sempre al centro l’interesse dei cittadini. Il Presidente Ettore Rosato è lieto che una persona di spessore come Luisa Liguoro rappresenti il partito a Torre del Greco.