Torre del Greco – Allarme per un sospetto caso di Coronavirus in via Pezzentelle: è un’altra insegnante della Don Bosco

Ancora allarme Coronavirus a Torre del Greco. Si tratta di un’altra insegnante dell’istituto Don Bosco-Assisi. Dopo la docente di Striano risultata positiva e la chiusura del plesso scolastico fino al 6 marzo oggi pomeriggio è spuntato il secondo caso. La donna era in malattia da diversi giorni, e quest’oggi è stata prelevata dalla sua abitazione di via Pezzentelle per essere trasportata al Cotugno. Seguito il protocollo di prevenzione del contagio, non si conoscono altri dettagli sulle condizioni di salute della donna. Si resta in attesa dell’ufficialità con l’esito del tampone.