Torre del Greco – Allarme movida, il sindaco incontra il dirigente della polizia municipale

Allarme movida: il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, incontra il dirigente della polizia municipale, Gennaro Russo. Dopo avere visionato i video che mostrava alcuni giovanissimi affrontarsi con calci e pugni nella zona di Parco Giusy, lungo corso Vittorio Emanuele, in un’area presa d’assalto da centinaia di ragazzi specie durante i fine settimana, il primo cittadino ha voluto scambiare le proprie opinioni con il referente del comando cittadino.

“È stato un confronto molto proficuo – afferma il primo cittadino – durante il quale è stato evidenziato che, dopo una prima fase sperimentale che ci ha consentito di tarare sul campo le necessità del caso, da inizio anno il territorio del quartiere Santa Teresa è interessato da un preciso e puntuale programma interforze di controllo e vigilanza, che ha permesso di limitare l’impatto della cosiddetta movida nell’area e al contempo di garantire agli esercenti la possibilità di svolgere la loro attività, senza impattare eccessivamente sulla vita degli altri cittadini, a cominciare dai residenti”.

Stando ai dati in possesso della Municipale, da gennaio ad oggi nel corso dei controlli interforze sono state ritirate 31 patenti e sequestrati sedici veicoli, con l’identificazione di circa 500 persone, elevando circa 160 verbali per infrazioni al codice della strada.

Il sindaco parla anche dell’ordinanza in vigore su tutto il territorio cittadino, che impone precise restrizioni sul consumo e la vendita dei prodotti alcolici: “Un provvedimento che – prosegue il sindaco – stando a quanto emerso dall’incontro con Gennaro Russo, ha trovato una quasi totale applicazione tra i rivenditori, che si sono immediatamente adeguati alle regole imposte da tale provvedimento”.

In conclusione, i presenti hanno concordato una possibile, ulteriore stretta nei controlli, di concerto con i referenti per l’ordine pubblico: “Già a partire dal prossimo fine settimana – conclude Luigi Mennella – ci auguriamo che verifiche saranno ancora più stringenti. La presenza delle forze dell’ordine è come sempre costantemente assicurata. Ai cittadini, a cominciare dai genitori dei ragazzi che frequentano queste ed altre aree di Torre del Greco, chiediamo al contempo collaborazione e attenzione, affinché serate che dovrebbero trascorrere in allegria e spensieratezza non si trasformino in momenti di tensione e ansia che rischiano di sfociare in problemi di ordine pubblico”.