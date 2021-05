Torre del Greco-Allarme gatti avvelenati: “Bisogna prevedere condanne severe”

È scattato l’allarme gatti avvelenati a Torre del Greco in zona Resina Nuova. Infatti alcuni abitanti, come denunciato dalle loro pagine fb e come racconta Il Mattino, dopo aver individuato tre gatti morti per avvelenamento, li hanno raccolti per evitare i loro corpi fossero schiacciati dalle ruote delle auto di passaggio e li hanno sepolti in una pineta vicina dopo. Il caso è stato segnalato alle guardie ambientali volontarie locali dell’associazione di Salvatore De Chiara.

“Stiamo assistendo ad un preoccupante aumento di questi gesti barbari e di una crudeltà infinita. È il caso di pensare seriamente ad una riforma delle normative per prevedere pene molto più severe per chi commetti gesti simili che noi condanniamo nella maniera più assoluta. Chi si rende protagonista di queste violenze non merita nessun rispetto.”- ha commentato Il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“È un fenomeno che ogni giorno si ripete, si tratta di persone senza cuore, sono assassini. Crediamo anche noi, come gli esponenti dell’associazione di volontariato che si è occupata del caso, che un‘oasi felina sarebbe una soluzione ad hoc al problema del randagismo. Noi di Europa Verde sosteniamo questo progetto e auspichiamo che possa realizzarsi a breve.” -ha concluso Michele Lunella di Europa Verde di Torre del Greco.