Torre del Greco – Allargamento via del Cimitero, approvata la Variante Urbanistica

Il comune di Torre del Greco ha reso noto attraverso il proprio portale web l’avvenuta approvazione della Variante Urbanistica per la localizzazione e la destinazione d’uso del parcheggio del Cimitero e dell’allargamento della via del Cimitero (tratto compreso tra viale Gen. C. A. Dalla Chiesa e l’ingresso del Cimitero). Tale variante era stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 05.09.2019.