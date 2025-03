Torre del Greco alla XXVII Borsa Mediterranea del Turismo

La lavorazione del corallo e del cammeo, le bellezze paesaggistiche, i monumenti, la ristorazione e le prerogative dell’accoglienza. E tanto altro ancora. Torre del Greco mette in vetrina le proprie prerogative a nove mesi dall’attribuzione del titolo di “città turistica”. Lo fa in occasione della 27esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, l’atteso appuntamento con la più importante fiera b2b del Mediterraneo, momento strategico per gli operatori del settore e non solo, in programma dal 13 al 15 marzo prossimi alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Una kermesse attesa, vista l’annunciata partecipazione di almeno 15.000 visitatori professionali, con quasi 6.000 agenzie di viaggio accreditate e più di 140 buyers nazionali e internazionali.

In questi giorni fervono i preparativi per la predisposizione dello stand dell’ente all’interno dei padiglioni della Mostra e per le iniziative di valorizzazione pensate per promuovere il brand cittadino.