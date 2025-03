Torre del Greco – Alla Capitaneria incontro con i sindaci dei comuni costieri sulla stagione balneare 2025

Nella mattinata di martedì 11 marzo 2025, presso la sede della Capitaneria di Torre del Greco, si è svolta una riunione, a carattere preventivo/informativo, indetta dal Capo del Compartimento Marittimo corallino, finalizzata a condividere, con i rappresentanti dei Comuni di Torre del Greco, Portici ed Ercolano, azioni e obiettivi relativi alla prossima stagione balneare.

Nell’ambito della riunione, alla quale ha partecipato anche il Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Portici, il Comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco C.F. (CP) Leonello SALVATORI – dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti – ha posto l’attenzione sull’importanza dell’incontro odierno, teso proprio a porre le basi per la prossima stagione balneare.

Servizi di salvamento, cartellonistica monitoria e sistemi di segnalazione dei pericoli o delle aree demaniali marittime destinate alla balneazione, omogeneizzazione delle ordinanze balneari comunali, corretto utilizzo del demanio marittimo, coordinamento delle rispettive competenze e piani collettivi di salvataggio, sono stati alcuni tra i temi trattati nel corso dell’incontro che si è sviluppato partendo dall’analisi delle criticità rilevate nelle scorse estati.

Grande attenzione è stata posta, sul piano tecnico, agli apprestamenti di salvataggio previsti dall’Ordinanza di sicurezza balneare che, attraverso il dialogo con le Amministrazioni locali, deve ambiziosamente mirare ad aumentare il chilometraggio di spiagge libere presidiate dagli assistenti bagnanti.

I signori sindaci e i propri delegati hanno ringraziato, ancora una volta, la Capitaneria di porto – Guardia Costiera per l’iniziativa che consente di mantenere vivo e costruttivo il dialogo tra le Pubbliche Amministrazioni verso un settore di assoluto rilievo per l’economia del nostro del territorio e per la sicurezza dei cittadini e dei turisti che scelgono le nostre coste per trascorrere una serena stagione estiva.

All'odierno incontro seguiranno, come di consueto, le riunioni tematiche e tecniche, finalizzate ad approfondire nel dettaglio le incombenze che le Autorità Comunali devono porre in essere prima dell'avvio della stagione balneare 2025.