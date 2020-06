Torre del Greco – Al via programma di lavori in città, Langella: “Sono vittorie di ordinaria amministrazione che lasciano ben sperare”

Dalle segnalazioni e indicazioni del Consigliere Comunale Michele Langella, al via il programma di interventi.

Oggi 3 Giugno 2020 riprende a ritmo serrato il lavoro di programmazione e messa in pratica cadenzato dell’Ufficio Preposto Comunale, con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Elvira Novella Ventimiglia su coordinamento del Dirigente al VII settore LL. PP., Giuseppe D’Angelo.

Nella fitta rete di interventi lungo tutto il territorio cittadino, ampia digressione in merito ai lavori di ripristino e decoro urbano sul lungomare corallino:

▶️Ripristino accesso danneggiato dalle calamità naturali spiaggia libera Lava Troia;

▶️Ripristino accesso danneggiato dalle calamità naturali spiagge libere adiacenti lido Miramare;

▶️Riverniciatura di tratti delle ringhiere ammalorate primo tratto via litoranea;

▶️Ripristino e/o sostituzione di soglie in pietra lavica in località litoranea;

▶️Ripristino dissesti costone primo tratto via litoranea – di fronte giostrine;

▶️Sistemazione e/o sostituzione fontanine pubbliche;

▶️Sistemazione e/o sostituzione cestini;

Verifica arredi;

▶️Verifica pavimentazioni stradali

Interventi che non possono che raccogliere la soddisfazione del consigliere comunale Michele Langella, firmatario di un dettagliato dossier con cui, nelle scorse settimane, non ha solo riportato all’attenzione degli addetti ai lavori lo stato impietoso in cui versa attualmente il litorale, bensì ha suggerito tutti i punti nevralgici di interventi impellenti a fronte non solo della, seppur ritardata, stagione estiva bensì del più importante dei canoni civici di un amministratore pubblico: il decoro urbano.

“Oggi sento dentro me quell’equilibrio perfetto che muove il mandato consiliare ideale: raccogliere le istanze dei cittadini, progettare il da farsi e sollecitare gli uffici tecnici preposti al raggiungimento dell’obiettivo comune.

Sono vittorie di ordinaria amministrazione che lasciano però ben sperare, soprattutto nell’animo dei cittadini che in questo modo si sentono sempre più protagonisti del loro tempo e del loro territorio.

Non parlo solo da residente della Litoranea e da Consigliere Comunale che ne rappresenta l’ utenza in sede di pubblica assise: parlo da torrese.

Avvicinare la gente alla politica significa proprio questo: il mandato consiliare diventa sempre più filtro tra sollecito e richiesta, proposta e intervento.

Oggi sento di aver contribuito a tessere l’ennesimo nodo che avvicina la gente comune a Palazzo Baronale, trasformando tante voci in un unico protocollo di interventi “

Soddisfatto per la prima serie di interventi prevista lungo il litorale che riporta fedelmente le indicazioni ricevute attraverso il dossier precedentemente inoltrato, Langella ovviamente specifica “per gli interventi previsti dal mio dossier di sollecito ma non ancora calendarizzati dall’ Ufficio Lavori Pubblici, seguirà nota a ragguaglio per capirne i tempi di attesa per la messa in pratica”.