Torre del Greco – Al via la terza edizione della rassegna musicale “Voci d’autunno”

Nata da un’idea dell’Ufficio Cultura del comune di Torre del Greco, su indirizzo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, la kermesse musicale quest’anno si veste delle tinte e dei colori di un vero e proprio Festival del Jazz.

Nove gli appuntamenti artistici in calendario che ogni week end, alle ore 21.00, vedranno l’esibizione di Maestri e Professionisti del “ritmo negro americano” di fama mondiale, a partire da venerdi 05 e sino a domenica 28 settembre prossimo.

A fare da cornice, l’arena degli antichi Molini Meridionali Marzoli – oggi ammirevole esempio di archeologia industriale cittadina – che si configurano come vera e propria location d’eccezione, capace di esaltare e valorizzare al contempo la magia e le suggestioni delle note Jazz, Soul e Blues.

I concerti, tutti di altissimo e conclamato pregio artistico, inoltre, saranno arricchiti di ulteriori eventi collaterali: mostre, estemporanee d’arte, ed esibizioni musicali jam session, oltre alla previsione di un’area “food & drink” per il ristoro.

“Sono particolarmente soddisfatto – le parole del sindaco Mennella – del lavoro svolto e messo in campo dal nostro Ufficio Cultura, al quale va il mio personale plauso per aver corredato e proposto alla collettività un cartellone musicale di primo piano e di altissimo spessore. Abbiamo immaginato, quest’anno, un Festival della musica jazz che sapesse unire le anime ed i gusti di un pubblico non soltanto adulto, ma anche e soprattutto giovanile capace di riconoscere il fondante valore educativo di questo autentico caposaldo della cultura musicale”.

Si parte, così, venerdì 05 settembre con:

“Sax Gordon &Luca Giordano Band.

Sabato 06 settembre, invece, Daniele Bonaventura e la “Band Union”.

Venerdì 12 Settembre sarà la volta di Luigi Viva, Luigi Masciari & Francesco Bearzatti in un omaggio ad un insolito ed inusitato Fabrizio De Andrè.

Sabato 13 Settembre, invece l’esibizione di Michele Denise, altrimenti nota come Sugar Queen Blues.

Venerdì 19 Settembre, il concerto di Mauro Ottolini “Nada mas Fuerte”, mentre sabato 20 settembre Noni Buonocore proporrà “In jazz”.

Venerdì 26 Settembre i “Southern Jazz Players”: Gianfranco Campagnoli, Daniele e Tommaso Scannapieco, Alfonso Deidda, Pietro Condorelli, Pierpaolo Bisogno, Giuseppe Di Capua e Amedeo Ariano si esibiranno in “Jazz under Vesuvio”.

Sabato 27 settembre sarà la volta dell’artista musicale Leon Beal, con “Leon Beal from Boston – full band”.

Domenica 28 settembre, infine, chiuderà la rassegna Antonio Onorato con il progetto “Neapolitan Avantgarde Quartet”.