Al via la terza edizione della rassegna musicale “Voci d’autunno Jazz Festival”.

Nata da un’idea dell’Ufficio Cultura del Comune di Torre del Greco, su indirizzo dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, la kermesse musicale quest’anno si veste delle tinte e dei colori di un vero e proprio Festival del Jazz.

Nove gli appuntamenti artistici in calendario che ogni week end, alle ore 21.00, vedranno l’esibizione di Maestri e Professionisti del “ritmo nero americano” di fama mondiale, a partire da venerdì 5 e sino a domenica 28 settembre.

A fare da cornice, l’arena degli antichi Molini Meridionali Marzoli – oggi ammirevole esempio di archeologia industriale cittadina – che si configurano come vera e propria location d’eccezione, capace di esaltare e valorizzare al contempo la magia e le suggestioni delle note Jazz, Soul e Blues.

I concerti, tutti di alto pregio artistico, saranno arricchiti di ulteriori eventi collaterali: mostre, estemporanee d’arte ed esibizioni musicali jam session, oltre ad un’area food & drink per il ristoro.

“Sono particolarmente soddisfatto – le parole del sindaco Mennella – del lavoro svolto e messo in campo dal nostro ufficio Cultura, al quale va il mio personale plauso per aver corredato e proposto alla collettività un cartellone musicale di primo piano e di alto spessore. Abbiamo immaginato, quest’anno, un festival della musica jazz che sapesse unire le anime e i gusti di un pubblico non soltanto adulto, ma anche e soprattutto giovanile capace di riconoscere il fondante valore educativo di questo autentico caposaldo della cultura musicale”.

La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì primo settembre alle ore 11 presso il Cobar di ‘Stecca in via Calastro 10, presso gli ex Molini Marzoli. Oltre ai rappresentanti istituzionali e ai promotori dell’evento, prevista la partecipazione anche di alcuni degli artisti che saliranno poi sul palco in occasione delle serate di Voci d’Autunno Jazz Festival.