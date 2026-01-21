Torre del Greco – Al via l’AperiForum: progetto del Forum dei Giovani

Prende ufficialmente il via l’AperiForum, il progetto del Forum dei Giovani di Torre del Greco che porta il confronto pubblico fuori dalle sedi istituzionali e nei luoghi della socialità cittadina. Il primo appuntamento dell’iniziativa è fissato per giovedì 22 gennaio da Etico Bar, in via Circumvallazione, segnando l’inizio di un percorso che unisce aggregazione giovanile e sostegno tangibile all’economia locale. L’AperiForum nasce all’interno di un quadro amministrativo chiaro e trasparente. Il Forum dei Giovani ha approvato il progetto e lo ha proposto all’Amministrazione Comunale, che ha adottato il provvedimento in giunta. A ottobre del 2025 l’ufficio alle politiche giovanili ha pubblicato un avviso pubblico rivolto alle attività con licenza di somministrazione interessate a ospitare il progetto. A dicembre, con una determina dirigenziale, è stata approvata la short list dei locali ammessi, dando ufficialmente avvio alla fase operativa dell’iniziativa. Un passaggio istituzionale che garantisce pari opportunità, correttezza e collaborazione tra amministrazione, Forum e tessuto economico cittadino. Il progetto coinvolge nove attività cittadine che hanno risposto all’avviso pubblico: Etico Bar, Shine Café, Santopietro, Roca, I Carnaloni, Ekklesia, Papille, Crossroad e Blanco. Locali diversi per storia e proposta, ma accomunati dalla volontà di trasformare i propri spazi in luoghi di incontro e partecipazione. Bar, pub e vinerie diventano così punti di riferimento per l’aggregazione giovanile. L’AperiForum non è un evento commerciale né un’iniziativa a scopo di lucro. Il Forum dei Giovani non percepirà alcun compenso, in linea con le direttive del Regolamento Ufficiale: l’intero incasso delle serate resta alle attività ospitanti. Un dato che rafforza la natura del progetto come strumento di valorizzazione dell’economia locale e non come operazione prettamente promozionale. L’ente di rappresentanza giovanile mette a disposizione organizzazione, presenza e contenuti; i locali offrono invece spazi, accoglienza e servizi. «Con AperiForum avviamo un progetto che nasce dai giovani e parla alla città. Un’iniziativa pensata per rimettere in moto Torre del Greco, riportando persone, idee e relazioni nei suoi spazi, sostenendo allo stesso tempo l’economia locale. Non si tratta di semplici aperitivi, ma di momenti di partecipazione e identità: ogni locale diventa protagonista con una proposta unica, capace di incontrare i gusti di tutti i torresi» – spiegano Giorgio Cropano e Cristiano Borriello, coordinatori del progetto. «L’AperiForum nasce anche con l’obiettivo di valorizzare il ruolo che le attività di somministrazione svolgono nel tessuto socio-economico di Torre del Greco. Bar e locali non sono soltanto luoghi di consumo, ma presìdi di socialità, spesso il primo punto di incontro per centinaia di giovani e famiglie. Le attività che hanno aderito all’avviso pubblico rappresentano una parte dell’economia locale, fatta di imprenditoria, occupazione e radicamento sul territorio» – sottolineano Alfredo Izzo e Ciro Cutolo, componenti dell’ufficio di presidenza del Forum.

Fonte Comunicato Stampa