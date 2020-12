Torre del Greco – Al via il programma laboratoriale per minori disabili “Abbraccia la Natura”

Al via da domani, il programma laboratoriale per minori disabili “Abbraccia la Natura”, previsto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giovanni Palomba e promosso dall’Assessore alle Politiche Sociali, Luisa Refuto.

Il progetto, previsto per 15 ragazzi previamente individuati dagli Uffici competenti, avvierà la prima delle quattro giornate di attività – che si svolgeranno interamente nel periodo natalizio e sul nostro territorio comunale – presso la scuderia didattica “Longobardi Horses team di Angri”, nell’omonimo comune, e si articolerà in una serie di iniziative per favorire l’ inclusione sociale dei minori affetti da disabilità.

Lo spostamento sia dei minori che dei loro accompagnatori, avverrà gratuitamente mediante un servizio navetta predisposto dalla stessa cooperativa.

Così, i ragazzi, sotto la guida di specifiche figure professionali, saranno accompagnati in un percorso di sensibilizzazione alle tematiche naturalistiche ed ambientali, attraverso una serie di interventi previsti e calendarizzati: dalla Pet Therapy all’ecoterapia e alla silvoterapia; dall’ippoterapia al Pony care, sino ai laboratori di danza e canto e di scrittura creativa passando, infine, attraverso l’organizzazione di pic nic nella natura, di tornei e giochi e di una vera e propria caccia al tesoro.

“Una bella iniziativa – le parole dell’Assessore al ramo, Luisa Refuto – quella che questa Amministrazione ha, con determinazione, voluto mettere in campo per le fasce deboli della città che insieme ad altre progettualità, sono state realizzate per venire incontro alle esigenze e alle difficoltà di tante famiglie e di numerosi cittadini, su cui è gravata, oltretutto, anche l’emergenza sanitaria della pandemia. Abbraccia la Natura è un percorso educativo e terapeutico del quale i nostri ragazzi potranno beneficiare nel proprio cammino di crescita”.

Gli incontri, continueranno il prossimo 28, 29 e 30 dicembre e si svolgeranno presso la Fattoria Didattica “Marrazzo” a Torre del Greco.