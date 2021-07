Torre del Greco – Al via il progetto “Insieme a Vela senza barriere”

Da oggi e fino al 30 luglio la Federvela Campana è impegnata a Torre del Greco con il progetto “Insieme a Vela senza barriere“, promosso dalla Federazione Italiana Vela, con il contributo di Sport e Salute S.p.a. .

L’iniziativa , patrocinata del Comune di Torre del Greco, coinvolgerà 27 giovani allievi di età compresa tra 10 e 17 anni che parteciperanno ai corsi di avviamento alla vela del Circolo Nautico Torre del Greco e della Lega Navale Italiana Sezione di Torre del Greco .

I due Circoli FIV, presieduti da Gianluigi Ascione (CNTG) e Ciro Isilibech (LNI ) , sempre in prima linea a sostegno delle attività sociali e di supporto alle attività sportive dei giovanili del territorio, saranno i partner della V ZONA FIV che per l’occasione ha siglato un accordo con l’Associazione La Libellula, punto di riferimento dell’associazionismo cittadino di Torre del Greco , promotrice e partner di numerose iniziative nel campo sociale e non solo.

Per il Presidente di Zona Francesco Lo Schiavo : “L’iniziativa rappresenta un’ occasione per rafforzare il legame tra la FIV ed il Comune di Torre del Greco, nell’ambito delle attività gestionali connesse con il Centro Federale della Torre degli ex Molini“

La Presidente dell’Associazione La Libellula Maria Orlando tende ad evidenziare che ”collaborare al progetto –Insieme a vela senza barriere– rappresenta un opportunità per avvicinare allo sport il mondo dei minori di fascia disagiata, sport visto anche come mezzo efficace ad abbattere le barriere del pregiudizio e della discriminazione, proiettandosi sempre più verso l’inclusione e l’integrazione sociale, creando quindi, momenti di aggregazione tra soggetti che hanno necessità ed altri che possono collaborare al fine di soddisfarle”.

Il progetto mira a facilitare l’accesso alle attività sportive dei giovani, abbattendone le barriere economiche ed è completamente gratuito per i 27 partecipanti che , grazie allo sport velico avranno l’opportunità di confrontarsi e soprattutto di mettersi alla prova e migliorarsi.