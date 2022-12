Torre del Greco – Al via i lavori per la sosta esclusiva per i diversamente abili presso l’area cimiteriale di via S. Giuseppe alle Paludi

“Con qualche giorno di ritardo, da imputare al maltempo, stamane sono iniziati i lavori per ripristinare le strisce gialle che permettono la sosta esclusiva per i diversamente abili presso l’area cimiteriale di via S. Giuseppe alle Paludi. Naturalmente un ringraziamento è dovuto agli uffici interessati che hanno preso in carico la criticità da me segnalata e risolto la problematica in tempi rapidi, nonostante la carenza ormai cronica del personale e il periodo delle festività natalizie.”

Queste le parole di Maria Orlando, ex Consigliere Comunale e Presidente dell’Associazione La Libellula