Torre del Greco – Al via il 17 maggio il nuovo piano di intervento per il diserbo delle strade cittadine

Al via da lunedì 17 Maggio il nuovo piano di intervento per il diserbo delle strade cittadine, fissato dalla Dirigente del VI Settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Torre del Greco, Claudia Sacco, e assegnato per la realizzazione alla Ditta Buttol s.r.l.

Un provvedimento, voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba – su indicazione dell’Assessore al ramo, Cinzia Mirabella – in vista della stagione estiva, per assicurare nelle varie strade del territorio comunale, le idonee e necessarie attività di pulizia e di scerbatura.

Predisposta così l’ordinanza n. 2037 dell’11.05.2021 – a firma del Dirigente del IX Settore Polizia Municipale, Com.te Salvatore Visone – che revoca le ordinanze n. 1858 – n. 1859 – n. 1884 del 2021, e, al contempo istituisce temporanei dispositivi di viabilità e traffico nelle diverse strade della città, disciplinando date ed orari per l’esecuzione delle attività.

Così dal 17 Maggio al 29 Giugno p.v. i dipendenti della Buttol s.r.l. provvederanno alla rimozione delle erbacce incolte su una prima porzione del territorio comunale; a seguire con ulteriore e nuova ordinanza, si procederà alla riqualificazione anche delle restanti zone.

“E’ impensabile – le parole dell’Assessore Mirabella – immaginare di lasciare incolte da attività di ripulitura le nostre strade, soprattutto con l’avvicinarsi dell’estate. I cittadini torresi hanno il diritto di fruire di strade non soltanto pulite e libere da rifiuti, illecitamente e selvaggiamente abbandonati, ma anche di poter passeggiare e servirsi in modo agevole dei marciapiedi. E’ un dovere di civiltà, oltre che di tutela e garanzia della incolumità pubblica”.

ORDINANZA PIANO DEL DISERBO 2021 PROGRAMMA