Torre del Greco – Al via il 15 novembre il servizio di refezione scolastica

A partire da domani, giovedì 21 ottobre, sono aperte le iscrizioni al servizio di REFEZIONE SCOLASTICA 2021/2022 per gli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi della primaria che praticano il tempo prolungato. Torna così ad essere erogato un servizio che, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, era stato sospeso da marzo 2020.

Grazie all’utilizzo della piattaforma telematica adottata dall’anno scolastico 2019/2020, le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente via web, senza recarsi allo Sportello, ma semplicemente collegandosi al “Portale Genitori” e seguendo procedure differenziate a seconda che si tratti di utenti già registrati nel sistema o di utenti che chiedono per la prima volta di accedere al servizio di refezione.

“Dopo gli straordinari risultati conseguiti con le cedole librarie e dopo avere attivato, a pieno regime, il trasporto scolastico – commenta il Sindaco Giovanni Palomba – siamo pronti a partire anche con la refezione scolastica che rappresenta, sul piano organizzativo, l’attività più complesso da gestire, per la sua complessità e per il numero di iscritti. In questo senso, la completa informatizzazione delle procedure di iscrizione e della prenotazione dei pasti rappresenta una modalità tanto innovativa quanto necessaria per consentire un’efficace erogazione del servizio”.

“Sul sito web del Comune – aggiunge al ramo l’Assessore Enrico Pensati – sono pubblicate dei manuali sintetici e molto semplici, di poche pagine, che spiegano all’utente come procedere per le iscrizioni on line e come gestire successivamente il servizio. Il costo dei pasti resta invariato, come avviene ormai da diversi anni, e ricordo inoltre alle famiglie che hanno un ISEE inferiore a 10.633,00 euro che possono fare richiesta per accedere a tariffe agevolate”.

Solo gli utenti che hanno necessità di richiedere una dieta speciale, a causa di comprovate intolleranze alimentari, le procedure di iscrizione vanno gestite rivolgendosi direttamente allo Sportello “Pubblica Istruzione”, esibendo la relativa documentazione medica. Per il resto, l’unico operazione da effettuare allo Sportello è quella relativa alla ricarica del credito, con l’esibizione del giustificativo di pagamento.

Le iscrizioni resteranno aperte tre settimane, per chiudere giovedì 11 novembre.

L’avvio del servizio è quindi previsto per lunedì 15 novembre.