Torre del Greco – Al via domenica l’evento “Litoranea, Patrimonio Mare”

Al via, domenica 17 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, l‘evento di tutela ambientale e promozione culturale “LITORANEA, PATRIMONIO MARE”.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giovanni Palomba, dall’assessore alla Cultura, Enrico Pensati, in collaborazione con l’assessore all’Ambiente, Cinzia Mirabella e al Consigliere delegato, Luigi Mele, nasce da una proposta progettuale dell’ AEC (Associazione Eco Culturale), rappresenta la sesta ed ultima tappa di un macro-progetto di riqualificazione e rivalorizzazione del territorio di Torre del Greco e si svolgerà principalmente sulla spiaggia libera,adiacente al lido “Tritone“.

Circa 5 ore di attività che vedranno la partecipazione di 15 associazioni attive su tutto il territorio Campano. Le stesse, inoltre, avranno una postazione fissa grazie alla quale potranno fare divulgazione scientifica ed informazione su tutte le attuali tematiche ambientali ed ecologiche relative al comparto ambientale marino e della risorsa mare. Contestualmente, grazie al nulla osta rilasciato dalla Capitaneria di Torre del Greco, avverrà la pulizia dei fondali marini ad opera dei subacquei del Centro Diving di Torre del Greco, dei volontari dell’associazioneMaDre e dei volontari dell’Arcipesca, i quali provvederanno alla rimozione di rifiuti e al tracciamento di eventuali reti fantasma con l’ausilio di riprese per testimoniare lo stato di salute degli stessi fondali. All’evento ci sarà anche la partecipazione straordinaria, a uso divulgativo, della camionetta del nucleo sommozzatori del corpo dei VVFF.

L’evento vedrà, inoltre, la partecipazione di tre classi di scuole primarie e nello specifico 45 bambini – accompagnati da genitori e maestre – provenienti dagli istituti comprensivi: Scauda-Falcone, Angioletti e V. Tartaglia, per i quali sarà delineata un’area ludica in cui impareranno le tematiche ambientali e le problematiche ecologiche divertendosi e intraprendendo giochi a tema.

“Una iniziativa simpatica – le parole del primo cittadino – e al tempo stesso utile per il beneficio della collettività. Ringrazio tutte le forze in campo che si sono impegnate e si impegneranno per restituire dignità ad una parte del nostro territorio, come ad altre precedentemente, attraverso un’azione di intervento sulleproblematiche ambientali nelle quali versano i nostri litorali, cercando di trasmettere un messaggio fondamentale che possa unirci tutti nella comune protezione e tutela di un patrimonioinestimabile quale è per noi il mare”.